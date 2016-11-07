Сенсация: американские ученые научились делать топливо из экскрементов

Сенсационное открытие сделали американские ученые. Они выяснили, как можно создавать жидкость, напоминающую нефть, из… отходов жизнедеятельности человека. Полученное ими топливо можно считать достижением для будущего.

Метод, с помощью которого удалось получать жидкость, очень напоминает процесс, который происходит в природе. Однако, если в лаборатории на это уходит всего несколько минут, то в естественной среде на это требуются миллионы лет, сообщает lenta.ru.

Превращение происходит под воздействием определенных факторов. Сырье нагревают под высоким давлением до 650 градусов Цельсия. В итоге получается жидкость, которая очень похожа на нефть.

По словам ученых, метод позволит создать топливо будущего. Ведь только один человек способен за год производить сырье, которого хватит для двух-трех галлонов топлива.