В Индии на съемочной площадке погибли два актера

Два индийских актера стали жертвами трагического несчастного случая, произошедшего на съемочной площадке художественного фильма. Об этом сегодня сообщил телеканал NDTV.

По данным канала, трагедия произошла при выполнении трюка во время съемок одной из главных сцен фильма. По сценарию главный герой, роль которого исполняет известный индийский актер Дунья Виджай, на борту вертолета вступает в схватку с двумя отрицательными персонажами. В ходе драки все трое падают в воду.

Съемки проходили над водоемом, расположенном неподалеку от Бангалора. После выполнения трюка из водохранилища выплыть удалось только Дунье Виджаю. В настоящее время ведется спасательная операция по поиску двух других актеров. Их имена пока не называются.

При этом по данным телеканала India Today, один из актеров перед началом съемок упоминал, что практически не умеет плавать, но готов рискнуть ради фильма.

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