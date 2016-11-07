Во Львове состоялась массовая драка нацистов и анархистов

Массовая драка произошла вчера вечером во Львове между правыми и левыми радикалами. С одной стороны участвовали запрещённый в России «Правый сектор» и ГК «Азов», с другой – «Автономное сопротивление».

По сообщению издания Zaxid.net, у социального центра «Цитадель» столкнулись около 200 молодых людей – нацистов и анархистов. С обеих сторон использовали дымовые шашки и петарды, а по некоторым сведениям, даже травматическое оружие и взрывпакеты.

Накануне «автономы» заявили о намерении провести марш памяти в честь анархиста Нестора Махно, хотя суд и запретил. Кроме того, ультраправые объявили, что не допустит проведение такой акции, однако после разгона драки прибывшими экипажами полиции начали отрицать свою причастность к нападению. По утверждению «автономов», «нацики» пострадали гораздо больше.

Читайте также:

Студенты - уроженцы Кавказа - устроили драку в Москве в парке Горького

В Новосибирске на рынке произошла массовая драка с участием 200 человек