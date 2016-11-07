Трамп не имеет никакого отношения к своей страничке в Twitter

Миллиардера Дональда Трампа, который претендует на пост президента США, отстранили от ведения странички в социальной сети Twitter.

Республиканец не раз "нападал" посредством соцсети на своих конкурентов. Как сообщает издание The Hill, в частности, одно из сообщений в Twitter Трампа о том, что действующий президент Штатов Барак Обама не должен принимать участие в избирательной кампании экс-госсекретаря страны Хиллари Клинтон, опубликовал пресс-секретарь миллиардера Хоуп Хикс.

В газете уточняют, что аккаунты кандидата на президентское кресло от Республиканской партии привлекли 13 млн подписчиков. На своих страничках Дональд Трамп часто оскорблял политических соперников и высказывался весьма жестко. Отмечается, что в настоящий момент республиканец "потерял контроль" над собственными аккаунтами в социальных сетях - их ведением занимаются другие люди.