В США из-за взрыва бытового газа вспыхнул пожар в жилом доме

В то время как сотрудники МЧС России извлекают из-под завалов тела погибших в результате взрыва в Иваново, их американские коллеги работают на месте аналогичного происшествия в Аризоне.

В городе Пейсон сотрудники пожарной службы ведут борьбу с огнем в многоквартирном жилом доме, где вспыхнул сильный пожар. По предварительной версии, причиной происшествия, так же как и в Иваново, стал взрыв бытового газа. Сообщается, что в настоящее время все здание охвачено огнем. Помощь в тушении пожара оказывают сотрудники пожарной службы из соседних городов.

Есть информация о многочисленных погибших и пострадавших, однако их точное число пока не известно.