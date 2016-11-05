Обвинявшая Трампа в изнасиловании женщина отозвала иск

Американка Джейн Доу, обвинявшая кандидата в президенты США Дональда Трампа в изнасиловании, отозвала иск из суда.

В заявлении говорилось о том, что преступление произошло в 1994 году. Доу утверждала, что ее в 13-летнем возрасте изнасиловали Трамп и миллиардер Джеффри Эпштейн. Трамп это обвинение отверг. Адвокат политика Алан Гартен заявил, что это дело имеет предвыборную подоплеку.

Президентская гонка в США вышла на финишную прямую – американцы выберут нового главу государства в следующий вторник. Согласно данным опросов, за последнюю неделю Трамп сократил отставание от своей основной конкурентки Хиллари Клинтон. В настоящее время их разделяет всего 1,7%.

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