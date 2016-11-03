Воздушное сообщение между РФ и Таджикистаном может быть приостановлено

С 8 ноября текущего года Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном в связи с отказом Душанбе согласовывать перелеты российских авиаперевозчиков из нового аэропорта "Жуковский".

Как отмечает издание "Коммерсант", ссылаясь на ряд источников в Минтрансе, а также в сфере авиации, власти Таджикистана полагают, что "Жуковский" является четвертым полнофункциональным аэропортом в Москве, вследствие чего дополнительные рейсы в Душанбе и Худжанд являются односторонним увеличением числа перевозчиков и количества полетов на данных линиях со стороны России.

Уточняется, что в этом случае для допуска на осуществление рейсов в Душанбе следует пересматривать межправительственное соглашение.