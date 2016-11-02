Асад не собирается досрочно уходить в отставку

Президент Сирии Башар Асад останется на своем посту минимум до 2021 года. Об этом политик заявил на встрече с американскими журналистами. Мероприятие состоялось накануне в столице Сирии Дамаске.

Общаясь с представителями СМИ Соединенных Штатов, Асад упрекнул их в необъективном освещении событий, происходящих в арабской республике. По словам Асада, такое положение дел его не удивляет. Президент считает, что Вашингтон специально выставляет его «плохим парнем, который убивает хороших ребят», чтобы в дальнейшем свергнуть его.

Как известно, лидеры стран Запада неоднократно заявляли о том, что Башар Асад, который был переизбран на посту главы государства в 2014 году, должен уйти из политики. Сирийского президента такой вариант не устраивает. Он заявил, что будет править до конца предусмотренного Конституцией семилетнего срока. Асад сравнил свою страну с кораблем, который попал в шторм, а себя – с капитаном, призванным довести судно до берега.

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