Британский принц закрутил роман с замужней телезвездой

Британский принц снова порадовал журналистов во всем мире, закрутив роман с замужней телезвездой.

Рыжеволосый 32-летний принц Гарри якобы очаровал 35-летнюю американскую актрису Меган Маркл, которая хоть и замужем, но уже некоторое время не живет вместе с супругом. Как сообщает издание The Express, претендент на британский трон и звезда сериалов познакомились еще весной, а в настоящий момент регулярно встречаются в Лондоне, а также в Торонто, где Маркл сейчас снимается.

Источники уверяют, что принц просто сходит с ума от молодой женщины и готов перевести их отношения на новый уровень.