Мать Мелани Гриффит обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах

Мать Мелани Гриффит и бабушка Дакоты Джонсон, американская актриса Типпи Хедрен, заявила, что знаменитый режиссер Альфред Хичкок домогался ее на съемках.

В своих мемуарах актриса написала, что приставания Хичкока начались на съемках фильма “Марни” в 60-х годах. Режиссер угрожал разрушить карьеру Хедрен, если она разорвет с ним отношения, и это настолько ее шокировало, что после завершения съемок актриса прекратила сотрудничество с Хичкоком и почти перестала сниматься.

Умерший в 1980 году Альфред Хичкок считается классиком современного кинематографа. Его фильмы отличает мастерски созданная напряженная атмосфера ожидания и неизвестности, так называемый “сапсенс”, который впоследствии получил широкое распространение в голливудском кино. Актриса Типпи Хедрен сыграла в двух фильмах режиссера - “Птицы” и “Марни”.