ИноСМИ: МУС намерен расследовать возможных военные преступления США в Афганистане

Международный уголовный суд намерен тщательно изучить действия американских военных на территории Афганистана, которые могут быть расценены как военные преступления и преступления против человечности.

Как сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники, предполагается начать расследование до окончания текущего года. При этом отмечается, что это дело может стать одним из самых сложных в истории суда с политической точки зрения и негативно сказаться на отношениях с Соединенными Штатами. По информации издания, американские политики уже посетили Гаагу для обсуждения предстоящего расследования.

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