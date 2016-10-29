В Кабуле прогремел взрыв

Утром в субботу, 29 октября, стало известно, что в афганском Кабуле прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, бомба была помещена в автомобиль, который принадлежал ВС Афганистана. Как уточняет сегодня агентство Khama Press, в результате взрыва ранения получили не менее двух военнослужащих. Кроме того, есть данные о трех пострадавших мирных жителях.

В настоящий момент ни одна из террористических организаций, действующих на территории страны, не взяла на себя ответственность за случившееся. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.