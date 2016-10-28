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//В мире

В Италии один человек погиб и четверо пострадали при обрушении эстакады

28 октября 2016, 22:56 [ «АН-онлайн» ]

В Италии один человек погиб и четверо пострадали при обрушении эстакады
Фото: globallookpress.com

На трассе под Миланом в Италии произошло обрушение эстакады. В данный момент известно об одном погибшем, еще не менее четырех получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

По предварительным данным, обрушение произошло в тот момент, когда по эстакаде двигался тяжелый грузовик, который при падении смял один из легковых автомобилей. По сообщению местных СМИ по меньшей мере один человек погиб, еще четверо, в том числе и трое детей разного возраста, пострадали.
 
Движение по аварийному участку прекрыто, на месте работают экстренные службы. Пострадавших эвакуировали с помощью вертолета. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной обрушения.
 
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