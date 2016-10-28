Звезда «Игры престолов» может лишиться прав на сына

В скандальную историю попала звезда популярнейшего фильма «Игра престолов». Лина Хади, которая исполнила в сериале роль Серсеи Ланнистер, может лишиться родительских прав на своего сына.

Как стало известно, актриса заключила договор со своим супругом, по которому тот имеет право видеться с ребенком определенное число дней в каждом месяце. Однако теперь он лишился такой возможности, сообщает izvestia.ru.

Актриса, которой пришлась не по нраву американская система образования, увезла своего 6-летнего сына в Великобританию, где предполагалось его обучение. Теперь за такой поступок звезда кино может серьезно поплатиться.

Отец ребенка обратился в суд и потребовал вернуть его сына в родную страну. Он утверждает, что ребенка вывезли из Штатов без его разрешения. Теперь актрису могут лишить родительских прав.