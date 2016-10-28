Авиакатастрофа у берегов Мьянмы: самолет упал прямо в море

Тревожные сообщения пришли от властей Мьянмы. Они заявляют, что удалось зафиксировать крушение неизвестного самолета. По некоторым данным, воздушное судно рухнуло прямо в море у западного побережья Мьянмы.

На данный момент неизвестно точно, кому принадлежит погибший самолет. Однако сообщается, что он не имеет отношения к авиакомпаниям Мьянмы. Была проведена проверка, которая выяснила, где и в каком состоянии находятся самолеты данных организаций, передает ria.ru.

На данный момент власти Мьянмы пытаются выяснить, кому принадлежит упавший самолет, а также установить точные координаты его падения в море.





