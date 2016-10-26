Мирного жителя ранили в ходе обстрела Донецка

В ходе обстрела поселка Александровка, расположенного в западной части Донецка, был ранен мирный житель.

Согласно данным поселковой администрации, было также повреждено не менее пяти домов, часть из них сейчас обесточена. Как уточняет сегодня РИА "Новости", осколочные ранения в ходе обстрела получила женщина, которая в роковой момент находилась у себя дома.

Отмечается, что обстрел поселка в Донецке проводился накануне во вторник, 25 октября, с 15.00 до 21.00 — 22.00 по местному времени.