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В Ингушетии снегопад лишил света 30% населения
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Рубль может упасть в цене к Новому году
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В одном из частных детсадов Башкирии воспитательница сломала ребенку ногу
|09:41
Петербуржец бросился с ножом на соседа из-за просьбы сделать музыку потише
|09:09
Житель Нижнекамска, укравший водку, перерезал себе горло прямо в магазине
|08:57
Две юные жительницы Уфы упали с 17-го этажа
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В Подмосковье шестеро погибли в ДТП с грузовиками
|25.10 22:40
КХЛ: СКА одержал десятую победу подряд
|25.10 21:38
Умер легендарный футболист Карлос Альберто Торрес
|25.10 21:24
Завершился 11-й тур РФПЛ
|25.10 19:11
Греки уже в крымском правительстве и готовы к переговорам
|25.10 17:14
Москаль не верит в подлинность "переписки Суркова"
|25.10 16:28
Росстат: в России сократилась доля убыточных фирм
|25.10 14:55
Московские подростки учинили массовую драку
|25.10 14:54
WADA призывает вести антидопинговую пропаганаду в социальных сетях
|25.10 13:53
МИД России: «Турецкий поток» можно продлить до Европы, но при одном условии
|25.10 13:46
В российскую систему налогообложения внесены корректировки
|25.10 13:09
На юг России обрушится разрушительный ураган
|25.10 12:59
Ходорковский беспокоится, что Запад не представляет себе России без Путина
|25.10 11:47
Тверской школьник упал с крыши многоэтажки
|25.10 11:32
Москвич подавился шоколадным яйцом с фиксиком
|25.10 10:43
Прямо во время матча теннисистка из России остригла косу ради победы
|25.10 09:10
Девушка прокатилась на аттракционе в казанском аквапарке и умерла
|25.10 09:02
В Москву на переговоры прибыл министр нефти Венесуэлы
|25.10 07:53
В Приморье сын директора школы подозревается в убийстве учительницы
|24.10 22:17
Захарова: CNN пытается поддержать тему российско-американской кибервойны
|24.10 21:54
Москвичка чудом избежала гибели при падении с 11 этажа
|24.10 20:36
Глава “Новатэка”: Россия может столкнуться с дефицитом газа
|24.10 19:42
Поклонская: Порошенко надо прийти в себя
|24.10 19:38
Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства