Соединенные Штаты выступили против переговоров о запрете ядерного оружия и призвали своих союзников, прежде всего страны НАТО, не поддерживать резолюцию, подготовленную Госассамблеей ООН.

Согласно информации, полученной японским новостным агентством "Киодо", США пытаются добиться от своих партнеров и союзников, чтобы они на голосовании по антиядерному договору не воздерживались, а выступили против. В том случае, если переговоры все же начнуться, США требуют не принимать в них участия.

Ранее Россия тоже выступила против антиядерного закона. По мнению Михаила Ульянова, возглавляющего Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД, договор о ядерном разоружении не только не соответствует текущей ситуации в мире, но и отвлекает от действительно важных вопросов.

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