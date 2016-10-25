«Мисс Исландия» отказалась худеть ради конкурса красоты и ушла

Возмутилась за всех женщин мира и хлопнула дверью, покинув проходящий в Лас-Вегасе финал конкурса Miss Grand International «Мисс Исландия» Арне Ир Йоунсдоуттир, известная по рекламе спортивного бренда Nike.

Поводом стал совет ей от продюсера конкурса похудеть – отказаться от завтрака, обедать зеленью и ужинать водой. Девушка ответила, что хороша именно такой, какая она есть, и ей не нужен конкурс, чтобы это доказывать. Если кто-то говорит, что она слишком толстая или нечто в этом духе, то эти люди не заслуживают её лица, тела, личности или души, пояснила она.

Исландка добавила, что согласна, что её плечи несколько шире, чем у конкуренток, но только потому что она занималась спортом в своё время и гордится этим. А также выразила надежду, что организаторы «раскроют глаза» на международные представления о женской красоте в соответствии с реалиями 2016 года.

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