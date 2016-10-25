Бывший министр финансов Франции не знает, сколько стоит булочка

Один из кандидатов на пост президента Франции Жан-Франсуа Коппе поразил общественность своим ответом на простой вопрос о том, сколько стоит классическая французская булочка с шоколадом внутри.

Как сообщает издание The Guardian, Коппе заявил, что "понятия не имеет", сколько стоит традиционная булочка его родины, а затем добавил, что, вероятно, 10-15 сантимов. Жители Франции были поражены и возмущены, поскольку политик являлся ранее министром финансов страны.

В свое оправдание Жан-Франсуа Коппе отметил, что следит за своим здоровьем и не покупает булочки очень уж часто. Кстати, в среднем вкусная выпечка стоит около 2 евро.