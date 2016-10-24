Украина избавилась от последнего памятника Ленину

Широко разрекламированный украинскими националистами «ленинопад» закончен. На подконтрольной Киеву территории страны демонтирован последний памятник Владимиру Ленину в рамках проводимой декоммунизации.

Снос произошёл в городе Новогород-Северский под нажимом местных и заезжих радикалов-активистов. Как утверждают СМИ, местные власти оттягивали до последнего выполнение закона о декоммунизации, принятого Верховной Радой. Теперь снятый памятник будет храниться до продажи, а случае её невозможности будет уничтожен.

Всего за время плановой декоммунизации страны, по утверждению президента Порошенко, было демонтировано и разрушено более 1200 памятников только Ленину, не считая других, относящихся к России и советской эпохе. Есть и курьёзные случаи, например, когда в Одессе монумент Ленина переделали в памятник Дарту Вейдеру из фильма «Звёздные войны», а в посёлке Волноваха памятник комдиву Василию Чапаеву просто переименовали в памятник Казаку. Правда, позже всё равно снесли.

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