США могут передать сирийской оппозиции оружие для атак российской авиации

Соединенные Штаты могут начать поставки средств ПВО представителям сирийской оппозиции для атак российских Военно-космических сил.

Как пишет Washington Post, такая инициатива прозвучала на заседании американского Совета национальной безопасности, которое состоялось на днях. В настоящее время администрация президента Барака Обамы думает над этим предложением.

Предложение по поставкам сирийским мятежникам средств ПВО получило название «план Б». Его поддерживают ЦРУ и Министерство обороны США. Среди противников такого шага американский госсекретарь Джон Керри, который опасается, что это приведет к конфронтации с Россией.

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