К МКС пристыковался транспортный грузовой корабль

В воскресенье, 23 октября, к Международной космической станции пристыковался транспортный грузовой корабль Cygnus, запущенный при помощи ракеты Antares, которая работает на российском двигателе РД-181.

Как уточняется сегодня на официальном сайте NASA, все предварительные процедуры, связанные с запуском транспортного грузового космического корабля, были осуществлены в штатном режиме. Отмечается, что отставание от графика в данном действии было несущественным.

Специалисты NASA подчеркнули, что непосредственная стыковка грузовика и МКС была произведена в 17.54 по московскому времени.