Дайвер из России погиб в Таиланде

Дайвер из России погиб на острове Пхукет в Таиланде в результате возгорания автомобиля во время движения.

Согласно последней информации, 27-летний россиянин являлся инструктором по дайвингу. Как уточняет издание Phuket News, на место трагедии незамедлительно прибыли спасатели, которым, однако, не удалось спасти гражданина России - тот получил слишком серьезные повреждения.

Сотрудники полиции Таиланда в настоящий момент проводят расследование по факту случившегося и устанавливают причины возгорания машины.