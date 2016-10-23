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//В мире

Директор портала WikiLeaks скончался

23 октября 2016, 14:23 [ «АН-онлайн» ]

Директор портала WikiLeaks скончался
globallookpress.com

Верный друг и соратник Джулиана Ассанжа, директор портала WikiLeaks ‏Гэвин Макфэйдьен скончался в субботу вечером в возрасте 76 лет. Об этом с прискорбием 23 октября сообщает сам Джулиан Ассанж.

О кончине своего директора сообщило само издание WikiLeaks на официальной страничке в Twitter. Причина смерти основателя Центра исследовательской журналистики Соединенных Штатов Америки пока не разглашается.

Гэвин Макфэйдьен был известным американским тележурналистом, он снял более 50 документальных фильмов об истории ЦРУ, о распространении ядерного оружия, об авариях на промышленных предприятиях, китайской мафии и т.д.

 

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