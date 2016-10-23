Директор портала WikiLeaks скончался

Верный друг и соратник Джулиана Ассанжа, директор портала WikiLeaks ‏Гэвин Макфэйдьен скончался в субботу вечером в возрасте 76 лет. Об этом с прискорбием 23 октября сообщает сам Джулиан Ассанж.

О кончине своего директора сообщило само издание WikiLeaks на официальной страничке в Twitter. Причина смерти основателя Центра исследовательской журналистики Соединенных Штатов Америки пока не разглашается.

Гэвин Макфэйдьен был известным американским тележурналистом, он снял более 50 документальных фильмов об истории ЦРУ, о распространении ядерного оружия, об авариях на промышленных предприятиях, китайской мафии и т.д.