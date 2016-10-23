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В Ираке запретили алкоголь

23 октября 2016, 08:14 [ «АН-онлайн» ]

В Ираке запретили алкоголь
pixabay.com

В отелях и ресторанах Ирака алкогольные напитки всегда предлагались крайне редко, но потребление спиртного в стране было достаточно распространено, передает 23 октября русская служба Би-би-си.

Парламент Ирака запретил в стране продажу, импорт и производство алкогольной продукции. Сторонники такой меры считают, что действуют в рамках Конституции страны, которая запрещает принимать закон, противоречащий канонам ислама.

Противники такого запрета, напротив, отмечают, что он как раз и нарушает конституционное право на свободу религиозных верований и обрядов меньшинств, например, христиан, и обещают обжаловать это решение парламентариев в суде.

 

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