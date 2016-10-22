На Украине предложили перенести летние каникулы на зиму для экономии

На официальном портале президента Украины накануне была зарегистрирована петиция о переносе летних каникул для школьников и студентов на зимний период для экономии энергоресурсов.

Автор петиции считает, что нужно изменить учебный год таким образом, чтобы длинные каникулы, которые обычно приходятся на летнее время, начинались в холодное время года. По мнению гражданина, это позволит существенно снизить потребление газа и электроэнергии на Украине.

Для того, чтобы документ попал на рассмотрение к главе государства, его должны подписать не менее 25 тысяч граждан. На сбор необходимых подписей отводится два месяца.

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