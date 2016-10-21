На Китай обрушился тайфун

На континентальный Китай сегодня обрушился тихоокеанский тайфун "Хайма".

Первый удар стихии с сильным ветром и ливнями почувствовал городской округ Шаньвэй, который расположен в 130 км к востоку от Гонконга. Как уточняет в пятницу информационный портал Sina, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет не менее 42 м/с. Сейчас ураган стремительно движется в сторону севера.

Метеорологи отмечают, что тайфун будет слабеть по мере продвижения вглубь материка. Предполагается, что к ночи он достигнет провинции Цзянси.