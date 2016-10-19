СМИ: Про манипуляции Volkswagen в ЕС знали еще до дизельного скандала

Европейские власти были прекрасно осведомлены об использовании автопроизводителями Volkswagen средств управления для манипуляций с данными о вредных выбросах дизелей, сообщает издание Financial Times.

По документам, которые попали в распоряжение журналистов издания, получается, что Брюссель знал все подробности «дизельгейта», когда о скандале даже и намека не было: еще в 2012 году, но никаких расследований не проводилось.

Так, например, в одном из электронных писем от 2012 года эксперт научно-исследовательского центра Еврокомиссии в Италии докладывает, что выбросы оксидов азота значительно увеличились при пуске дизеля тестируемого автомобиля при температурах ниже 20 и выше 30 градусов Цельсия, но эксперт, правда, не уточняет марку авто.

В упомянутом электронном письме сообщается, ч то мотор был, так сказать, "оптимизирован", чтобы выполнить требования официальных тестов.

Представитель Еврокомиссии подтвердил изданию достоверность переписки, но подчеркнул, что термины, упомянутые в письме, являются профессиональным жаргоном и юридически ничего не значат. То есть формально ни о каких махинациях речь не идет.

Напомним, скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское природоохранное Агентство (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями особые компьютерные программы, что способствовало занижению показателей выброса вредных веществ.

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