Хакеры взломали Twitter бельгийского министра иностранных дел

Атаке неизвестных киберпреступников подвергся аккаунт в социальной сети Twitter, принадлежащий главе бельгийского МИД Дидье Рейндерсу. Об этом сообщил официальный представитель ведомства.

Аккаунт главы бельгийского МИДа в Twitter был взломан злоумышленниками. По сообщению пресс-секретаря ведомства, на странице Рейндерса появились записи, не принадлежащие министру. В частности, в микроблоге было размещен оскорбительный комментарий в адрес Канады, ранее правительство бельгийской Валлонии заблокировало подписание между ней и Евросоюзом торгового соглашения.

Сообщается, что технические службы социальной сети пока не смогли устранить возникшую проблему.

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