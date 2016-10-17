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Защитник нигерийского футбольного клуба погиб в перестрелке

17 октября 2016, 20:25 [ «АН-онлайн» ]

Защитник нигерийского футбольного клуба погиб в перестрелке
Фото: pixabay.com

Трагический несчастный случай оборвал жизни защитника нигерийского футбольного клуба “Шутинг Старз” Изу Джозеф. Футболист погиб в результате перестрелки, завязавшейся на рынке в городе Окаки.

По предварительным данным, Джозеф был ранен шальной пулей, выпущенной со стороны гражданской совместной целевой группы Нигерии, и скончался по пути в больницу.

В данный момент подробности случившегося пока неизвестны. Сообщение о гибели спортсмена появилось на официальной странице футбольного клуба в Twitter. Известно также, что в Окаки, являющийся родным городом Джозефа, футболист приехал в отпуск после окончания сезона в чемпионате страны.

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