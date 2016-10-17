Одного из высокопоставленных чиновников Китая решено казнить

В понедельник, 17 октября, чиновник, занимавший должность заместителя главы отдела угольной отрасли Государственного правления по делам энергетики КНР Вэй Пэнъюань был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года.

Вэй Пэнъюань обвиняется в коррупции, передает сегодня информационный интернет-портал SINA. Уточняется, что он признан виновным в получении взяток на общую сумму 212 миллионов юаней (примерно 31,7 миллионов долларов).

Напомним, в Китае кампания по борьбе с коррупцией была начата в 2012-2013 годах, сразу же после прихода к власти "пятого поколения" руководителей под управлением председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

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