Власти Японии планируют управлять Курилами вместе с Путиным

Власти Японии "придумали", как быть с Курильскими островами - они хотят уговорить президента России Владимира Путина совместно управлять южными Курилами.

Об этом сообщили источники в правительствах стран, которые заметили, что если Токио удастся договориться с Москвой, для реализации этого соглашения потребуются годы. Как сообщает издание «Никкэй», идею о совместном управлении южными Курилами выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Предполагается, что Япония предложит схему передачи ей островов Хабомаи и Шикотан, при этом организовав совместное с Путиным управление на Кунашире и Итурупе.

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