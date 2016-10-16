ИноСМИ: мафия предложила футболисту Лопесу сломать ноги соблазнившему его жену Икарди

Аргентинский футболист Макси Лопес получил предложение от сицилийской мафии отомстить бывшему другу за измену жены. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ.

Аргентинцы Макси Лопес и Мауро Икарди вместе играли в итальянской "Сампдории" и были друзьями, пока жена Лопеса, модель Ванда Нара, после пяти лет брака не заявила, что уходит к Икарди. Спустя год после разрыва с Лопесом, Нара вышла замуж за Икарди.

Когда эта история стала известна общественности, представители сицилийской мафии связались с Лопесом и предложили расквитаться с бывшим другом. Они сказали, что могут сломать Икарди ноги, чтобы он не смог больше играть в футбол. Лопес предложение не принял, но мафиози оставили ему свои контакты, чтобы он смог с ними связаться, если ему что-то потребуется в дальнейшем.

Ванда Нара назвала эту информацию выдумкой, однако ранее в СМИ уже появлялась информация, что Икарди не вызывается в сборную Аргентины именно по причине конфликта с некоторыми ее членами. Кроме того, легендарный футболист Диего Марадона высказался об Икарди как о человеке, который предал друга.

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