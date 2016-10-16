ИноСМИ: мафия предложила футболисту Лопесу сломать ноги соблазнившему его жену Икарди
16 октября 2016, 13:47 [ «АН-онлайн» ]
Аргентинский футболист Макси Лопес получил предложение от сицилийской мафии отомстить бывшему другу за измену жены. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ.
Аргентинцы Макси Лопес и Мауро Икарди вместе играли в итальянской "Сампдории" и были друзьями, пока жена Лопеса, модель Ванда Нара, после пяти лет брака не заявила, что уходит к Икарди. Спустя год после разрыва с Лопесом, Нара вышла замуж за Икарди.
Когда эта история стала известна общественности, представители сицилийской мафии связались с Лопесом и предложили расквитаться с бывшим другом. Они сказали, что могут сломать Икарди ноги, чтобы он не смог больше играть в футбол. Лопес предложение не принял, но мафиози оставили ему свои контакты, чтобы он смог с ними связаться, если ему что-то потребуется в дальнейшем.
Ванда Нара назвала эту информацию выдумкой, однако ранее в СМИ уже появлялась информация, что Икарди не вызывается в сборную Аргентины именно по причине конфликта с некоторыми ее членами. Кроме того, легендарный футболист Диего Марадона высказался об Икарди как о человеке, который предал друга.
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