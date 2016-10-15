Путин прилетел на Гоа на саммит БРИКС

Самолет российского президента Владимира Путина приземлился в Индии, где должна состояться его встреча с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Переговоры двух лидеров пройдут в преддверии саммита БРИКС.

По сообщению помощника российского президента Юрия Ушакова, после встречи с индийским премьером будут проведены переговоры с участием делегаций стран БРИКС. Кроме переговоров с Моди у президента России запланированы встречи с председателем КНР и президентом ЮАР.

Сообщается, что с российской стороны в саммите примут участие помимо президента главы ряда ведомств, в том числе Минэнерго и Росатома, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее ряд индийских СМИ сообщили о том, что прилет российского лидера откладывается из-за неблагоприятных погодных условий. Прибытие рейса было задержано из-за густого тумана.

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