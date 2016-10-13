В Италии скончался лауреат Нобелевской премии

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Россия дала кредит Индии на строительство АЭС
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В Минэкономразвития признали, что меры господдержки автопрома неэффективны
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Женщина, выпрыгнувшая из окна с сыном, оставила записку
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Соглашение России с Украиной по нефтепродуктопроводам прекращено
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Установлено точное местоположение крана, затонувшего у берегов Крыма
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Жительница Омска выбросилась из окна вместе с 9-летним сыном
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Империя Галицкого
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Игнашевич, вернись!
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А помните, как Павел Буре раскидывал финтами весь "Нью-Йорк?"
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Хоккей для китайцев – как баскетбол для русских
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Офсайд – это не про Россию
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ЦБ РФ: импортные товары вскоре вырастут в цене
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Немецкое отступление
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На главной улице пожар
|12.10 22:21
WikiLeaks: Хиллари Клинтон поставляла оружие террористам
|12.10 21:55
Путин: США сорвали мирные договоренности по Сирии
|12.10 21:02
Фунт стерлингов упал до исторического минимума
|12.10 20:55
Мутко: Хотим открыть «Лужники» матчем с командой Аргентины или Бразилии
|12.10 20:48
На украинской границе при задержании умер россиянин
|12.10 20:14
В России будут повышены зарплаты силовиков
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Надежда Савченко: Россия не заслужила право голоса в ПАСЕ
|12.10 19:16
В октябрьском рейтинге ФИФА сборная России займёт худшую позицию в своей истории
|12.10 18:48
Российскому послу в Литве вручили ноту протеста
|12.10 18:11
Среднюю посещаемость матчей РФПЛ хотят поднять до 25 тысяч
|12.10 17:45
Россияне получают уведомления из налоговой с огромными суммами
|12.10 17:40
Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России
|12.10 17:06
Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии
|12.10 17:02
Это война. Но мы наступаем!
|12.10 16:37
Даёшь Канцлера! Или чем неугоден президент
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Качиньский предсказал распад Евросоюза