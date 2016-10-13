Сегодня стало известно, что в Италии скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Дарио Фо.

Несколько недель назад итальянский драматург был экстренно доставлен в медицинское учреждение в Милане. Как сообщает издание La Stampa, лауреату Нобелевской премии было 90 лет. Дарио Фо прославился своими пьесами "Смерть анархиста от несчастного случая", "Мистерия-буфф", "Тук-тук! Кто там? Полиция".

Отметим, что итальянец стал нобелевским лауреатом в 1997 году. Он также являлся почетным доктором римского университета Ла Сапиенца.

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