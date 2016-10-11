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Ярош пообещал «закатать» на танке южные города России

11 октября 2016, 16:26 [ «АН-онлайн» ]

Ярош пообещал «закатать» на танке южные города России
Фото: globallookpress.com

Громкое заявление сделал на своей странице в Facebook экс-лидер экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). 

По его словам, украинские танки сначала «закатают» Новороссию, а потом… якобы пройдутся и по российским регионам. Да не каким-нибудь, а Воронежу, Ростову-на-Дону и Краснодару, сообщает tvzvezda.ru.

Вот только на фоне последних событий в Луганске и Донецке высказывания Яроша выглядят уж больно самонадеянно и даже как-то нелепо. Однако он и здесь нашел объяснение.

Мол, да, пока войска «незалежной» терпят провалы, но это не их вина. Причина в высших эшелонах власти, где, по словам Яроша, засилье не госслужащих, а бизнесменов.

 

 

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