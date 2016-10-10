Государственный символ США оказался в беде

Птичку жалко. Во Флориде белоголовый орлан застрял в радиаторной решетке автомобиля. Неравнодушные водители заметили беднягу и вызвали помощь. Орлана, которого американцы считают национальной птицей, удалось спасти.

Один из автомобилистов заметил, что из переднего бампера проезжающей мимо машины торчит птица. Каким-то образом белоголовый орлан застрял в решетке радиатора. Водитель догнал автомобиль с пернатым национальным символом США и вызвал полицию.

Птицу удалось достать. Похоже, орлан летал слишком близко от транспортного средства.

Счастливчику около 7 лет. Сейчас он жив и остался практически невредим. Сотрудники птичьего заповедника назвали орлана Мэтью в честь урагана, который недавно пронесся по Флориде.

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