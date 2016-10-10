Неудобный вопрос Порошенко может обернуться для студентов службой в армии

Скандальная история, случившаяся на минувшей неделе и взорвавшая интернет, похоже, продолжается. Петру Порошенко задали «неудобный» вопрос на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Когда президент Украины посоветовал молодым людям хотя бы годик поучаствовать в антитеррористической операции, один парень не растерялся. Студент задал весьма щекотливый вопрос: а не планирует ли сам Порошенко отправить на войну своих сыновей?

Тогда все СМИ предположили, что для смельчака подобный выпад не пройдет бесследно. «Ну все, теперь отчислят и отправят служить», судачил народ. И в чем-то оказался прав.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко написал на своей странице в Facebook, что с радостью призовет в армейские ряды выпускников не только «засветившегося» университета, но и всех вузов страны. Да не просто примет, а найдет применение каждому, сообщает lenta.ru.

Правда, сам молодой человек, задавший вопрос президенту Украины, опроверг слухи о своем отчислении и уточнил, что учится в магистратуре Киево-Могилянской академии.