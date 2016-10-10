Гражданин России погиб в Таиланде во время прыжка с парашютом

Гражданин России погиб в провинции Чонбури неподалеку от Паттайи, Таиланд, в ходе прыжка с парашютом.

Спортсмен выпрыгнул из самолета и раскрыл парашют, у которого произошел разрыв стропы, передает утром в понедельник телеканал Thai PBS. Скайдайвер упал на землю и скончался от травм, несовместимых с жизнью.

В настоящий момент сотрудники полиции Таиланда изучают все обстоятельства случившегося, выясняют, почему стропа порвалась, а также устанавливают личность погибшего мужчины.

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