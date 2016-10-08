Немецкий город Хемниц изолирован из-за угрозы теракта

Немецкий город Хемниц был временно изолирован из-за угрозы террористического акта. Стражи порядка перекрыли все въезды и выезды из населенного пункта, чтобы задержать подозреваемого в подготовке взрыва, а жителям рекомендовано не покидать своих домов.

Жители нескольких районов эвакуированы. В одном из зданий был произведен контролируемый взрыв обнаруженной взрывчатки. Предполагается, что это не единственное взрывное устройство, оставленное злоумышленником. В данный момент полиция ведет поиски подозреваемого в подготовке взрыва.

Немецкие СМИ сообщают, что злоумышленник мог готовить взрыв в аэропорту города.

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