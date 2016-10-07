Трамп вырвался в лидеры предвыборной гонки

За месяц до президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп опередил свою конкурентку Хиллари Клинтон по популярности у избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные компанией Rasmussen Reports.

В опросе приняли участие полторы тысячи американцев. Если бы выборы прошли сейчас, за Трампа проголосовали бы 43% респондентов, за кандидата от Демпартии Клинтон – 41%.

Стоит отметить, что предыдущие социологические исследования демонстрировали лидерство Клинтон. Так, она уверенно победила Трампа по итогам первых теледебатов кандидатов, которые состоялись в Университете Хофстра. Это не помешало республиканцу записать дебаты в свой актив. По словам Трампа, он выступил «замечательно».

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