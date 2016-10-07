Новое ЧП случилось на японской “Фукусиме”

На японской АЭС “Фукусима-1”, пострадавшей в результате стихийного бедствия пять лет назад, новое чрезвычайное происшествие. Сотрудники АЭС обнаружили утечку воды с высоким содержанием радиоактивных веществ.

Сообщается, что в море вытекло не менее тридцати литров радиоактивной воды, содержание бета-излучающих частиц в которой оценивается в 590 беккерелей на литр (вместо нормы в 150 беккерелей). Причиной таких происшествий обычно бывает отсутствие своевременного ремонта резервуара.

В данный момент сотрудники АЭС уже устранили утечку. Сообщается, что для предотвращения заражения грунтовых вод и с целью избежать новых утечек будут проведены работы по заморозке почвы. В настоящее время на “Фукусиме” ожидает очистки и утилизации не менее двухсот тысяч тонн зараженной радиацией воды.

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