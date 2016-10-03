Мартин К. в годовщину смерти отца, убил пожилую семейную пару, потому что посчитал их "предателями нации". Об этом сообщает Польский Культурный Центр в Калининграде.



Началось судебное разбирательство по делу Мартина К., который в 2015 году, убил в Легнице две семейные пары. "Он утверждает, что руководили им патриотические эмоции", - пишет портал 24legnica.pl. "Я убил их, потому что это была казнь. Это предатели. Они предали этот народ. Когда мы были в тяжелые времена под советской оккупацией, то они были на другой стороне. Они были за коммунистов. Я знаю об их политических взглядах из рассказов моего отца. Я не знаю, что эти люди именно сделали против поляков, потому что это секрет, но я совершил на них казни. Это, наверное, я сам вершил на них приговор. Я знал, где они живут, отец показывал мне окна их квартиры. Он говорил, что там живут предатели (...) в день годовщины смерти моего отца мне в голову пришла мысль, чтобы вершить над ними приговор. (...) Я выбрал для этого молоток, потому что я строитель и молоток мне подходит".



Мартин К. в годовщину смерти отца, убил пожилую семейную пару, потому что посчитал их за "предателей нации". Несколько месяцев спустя он совершил очередное преступление - женщина погибла, потому что Мартин К. посчитал, что оскорбила патриотов, ее муж невольный свидетель преступления, тоже был убит.

продолжение материала на портале "НИА-КАЛИНИНГРАД" 30.09.16