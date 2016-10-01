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//В мире

На Крите установили памятник Юрию Гагарину (ВИДЕО)

1 октября 2016, 19:14 [ «АН-онлайн» ]

На Крите установили памятник Юрию Гагарину (ВИДЕО)
globallookpress.com

В городе Ираклион на Крите установлен бюст первого космонавта Юрия Гагарина. В церемонии открытия участвовали российские космонавты Олег Скрипочка и Алексей Овчинин, представители органов местного самоуправления.

Бюст был установлен благодаря поддержке международного благотворительного общественного фонда "Диалог Культур — Единый Мир" и туркомпании ΤΕΖ TOUR Greece. Так местной властью было решено отметить 55-летие полета Гагарина в космос.

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