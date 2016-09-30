Богослов на тропе войны

Авторитетный среди мусульман катарский богослов Али Мухиддин Карадаги внезапно решил поучаствовать в судьбе сирийского города Алеппо.

Для этого генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских ученых (ВСМУ) обратился к собратьям по вере сделать традиционную пятничную молитву ещё и неким «Днем гнева за Алеппо». Иначе говоря, мирный богослов Карадаги вдруг призвал мусульман всего мира наслать кары небесные на головы Асада и всех тех, кто поддерживает его режим. России – в первую очередь.

Простите, часовню тоже я развалил?

Как пояснил сам Карадаги на сайте ВСМУ, «город Алеппо сегодня разрушается руками фашистского сирийского режима», естественно при активной поддержке союзников этого режима: Ирака, ливийской «Хезболлы» и, конечно же, России.

Назвать Россию, прошедшую Вторую мировую войну и уничтожившую в результате самый беспощадный, оголтелый и циничный фашизм в Европе «союзником фашистского режима» может лишь человек абсолютно безграмотный и морально дремучий. Странно, что им оказался богослов, тем более возглавляющий всех мусульманских ученых. (Хоть бы кто-нибудь из духовных подчиненных подсказал г-ну Карадаги, что Россия и слово «фашизм» понятия абсолютно несовместимые.)

Если известный богослов из Катара пошутил, то шутка оказалась неудачной, а то и опасной: допускаем, что последователи его учений (в том числе и в России – «АН») тут же взяли мысль своего духовного отца на вооружение. Не исключаем, что в прямом смысле…

Горячий…совсем горячий!

Самое нелепое в этой ситуации то, что богослов Карадаги еще в 2015 г. был почетным гостем на церемонии открытия Соборной мечети в Москве, где с восточным красноречием расхваливал и Москву, и Россию, и всех наших сограждан.

Во всяком случае, Россию он неоднократно величал «прекрасной страной». Что за прошедший год случилось в сознании богослова, непонятно. Может, виновата жара? В Катаре сегодня термометр зашкаливает за 45 °С…

Тем не менее, МИД России отнесся к словам Карадаги серьезно и тут же распространил предостережение всем россиянам, находящимся сейчас за рубежом: стараться не посещать 30-го сентября общественных мест, скоплений людей и т.д.

Как говорится, «Чем шайтан не шутит…»

Читать также:

Другие новости в мире

См. все новости дня