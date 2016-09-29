Дональда Трампа подозревают в кокаиновой зависимости

Экс-губернатор штата Вермонт Говард Дин заподозрил Дональда Трампа в употреблении кокаина, о чем написал на своей странице в соцсети Twitter.

Дин, ранее работавший врачом, обратил внимание, что во время состоявшихся три дня назад теледебатов Трамп постоянно шмыгал носом. По его мнению, это действие характерно для тех, кто употребляет кокаин. Кроме того, Дин отметил некоторые признаки кокаиновой зависимости в поведении Трампа. Он подчеркнул, что его слова являются только поводом подумать о возможности употребления наркотиков одним из кандидатов в президенты США.

В свою очередь штаб Трампа назвал заявление Дина выходящим за границы дозволенного.

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