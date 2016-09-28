Тимошенко: украинская дипломатия - полный провал

Заявление президента Израиля Реувена Ривлина в Верховной раде Украины об участии бойцов ОУН в расстреле евреев в Бабьем Яру свидетельствует о провале украинской дипломатии, считает Юлия Тимошенко.

"Это связано со всеми переговорными процессами, которые ведутся вокруг прекращения войны на Донбассе. К сожалению дипломатическая работа просто провалена. А то, что вы сказали, это лишь свидетельство этого провала", - сказала Тимошенко, передает телеканал "112 Украина".

27 сентября Реувен Ривлин в ходе парламентских слушаний на тему "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность" в Киеве заявил, что на территории Украины в период Второй мировой войны было убито около 1,5 млн евреев.

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