В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

СРОЧНО
|10:45  Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта |07:25  Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки |07:06  Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах |06:53  Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб |26.09 23:08  Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы |26.09 22:33  Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии |26.09 22:18  ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний |26.09 21:57  В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО) |26.09 21:16  В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца |26.09 19:31  Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован |26.09 17:47  Очередной стреляющий свадебный кортеж: в Москве был введен план "Перехват" |26.09 17:23  В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному |26.09 17:17  В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику |26.09 16:45  В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея |26.09 16:17  В Башкирии пенсионер накинулся с ножом на попытавшихся его спасти подростков |26.09 15:52  Лавров: похоже, армия США не слушается Обаму |26.09 15:35  Кремль назвал неприемлемым тон заявлений Британии и США по Сирии |26.09 13:10  В Таиланде скончался еще один российский турист |26.09 12:04  Сборная Европы вышла в финал Кубка мира по хоккею |26.09 11:47  Барак Обама: за время президентства я стал чаще материться |26.09 11:09  Евросоюз - Киеву: не будете слушаться, отключим газ! |26.09 11:03  ЦБ намерен на треть сократить число микрофинансовых организаций |26.09 10:50  Петр Порошенко открыто назвал президента США самым главным |26.09 10:14  Упасть с 23 этажа и выжить - теперь реальность |26.09 09:31  В Таиланде утонул российский турист |26.09 08:53  Япония вновь заявила, что хочет уладить с Россией территориальный вопрос |26.09 06:27  В сети появилось видео взрыва в Будапеште (ВИДЕО) |25.09 23:07  В США столкнулись два самолета, - погибли все, кто был на борту |25.09 20:58  Правительство намерено повысить налог на добычу полезных ископаемых |25.09 19:49  Виталий Чуркин заявил о начале информационной войны против сирийского правительства

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

27 сентября 2016, 09:32 [ «АН-онлайн» ]

В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России
globallookpress.com

Глава Пентагона Эштон Картер уверен, то ядерное оружие сейчас также необходимо как в годы холодной войны. И прежде всего для того, чтобы «удерживать российских и других потенциальных агрессоров» от мысли, что можно избежать возмездия.

Картер обвинил Россию в бряцании ядерным оружием, а КНДР — в «ядерных и ракетных провокациях». В связи с этим его ведомство планирует потратить 108 млдрд долларов в течение ближайших пяти лет на усовершенствование своих ядерных сил.

Вашингтон намерен предожить Москве продлить еще на пять лет договор о мерах по сокращению ядерных арсеналов, известный как СНВ-3, зная, что Россия не желает идти на сокращение.

Читайте также:

Другие мировые новости

Все новости дня

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Экономика

Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта

Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта

Запрет на поставки из Египта плодоовощной продукции, кроме картофеля, Россия снимет через 3 - 5 дней, сообщает Россельхознадзор. О снятии эмбарго Россия и Египет договорились в ходе недавней встречи в Москве.

//Экономика

Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб

Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб

Полтора миллиарда рублей будет выделено уже в текущем году на субсидии российским производителям сельхозтехники. Господдержка направлена на компенсацию затрат по транспортировке и модернизацию техники.

//Политика

Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Лидер ЛДПР федерального уровня Владимир Жириновский не захотел изменить статус на региональный и уступил свой депутатский мандат в Саратовскую городскую думу соратнику по партии Антону Ищенко.

//Происшествия

Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки

Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки

Основной причиной аварии на шахте "Юбилейная" в августе 2016 года, когда погибли два шахтера, стало использование анкерной крепи, несоответствующей горно-геологическим условиям, сообщает Ростехнадзор.

//Общество

Летчик Ярошенко подписал согласие на передачу его в Россию (ВИДЕО)

Летчик Ярошенко подписал согласие на передачу его в Россию (ВИДЕО)

От заключенного в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко Федеральное бюро тюрем США потребовало подписать документ о передаче его в Россию: Ярошенко не верит в свободу.

//Происшествия

Начальник Дмитрия Захарченко подал рапорт об отставке

Начальник Дмитрия Захарченко подал рапорт об отставке

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Российской Федерации генерал Андрей Курносенко подал рапорт и ждет официального приказа об отставке.

//Наука

Мумия девочки, умершей 300 лет назад, неожиданно открыла глаза (ВИДЕО)

Мумия девочки, умершей 300 лет назад, неожиданно открыла глаза (ВИДЕО)

Во время посещения кафедрального собора Гвадалахары в Мексике один из туристов, осматривая мощи Святой Иносении, заснял на видео шокирующий момент: у 300-летней девочки открылись глаза.

//Шоу-бизнес

В Москве за бесплатными бургерами от Тимати образовалась огромная очередь

В Москве за бесплатными бургерами от Тимати образовалась огромная очередь

В Москве на Новом Арбате выстроилась толпа желающих попробовать бесплатный бургер из ресторана быстрого питания Black Star Burger, который официально открыл в понедельник, 26 сентября, рэпер Тимати.

//Хоккей

В хоккей играют настоящие девчонки: россиянки обыграли команду НХЛ США

В хоккей играют настоящие девчонки: россиянки обыграли команду НХЛ США

С разгромным счетом 4:1 клуб женской Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Риветерс" (Соединенные Штаты Америки) проиграл в повторном выставочном матче женской сборной России. Игра прошла в Нью-Джерси.

//Криминал

В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

17-летний учащийся одного из техникумов города Глазов в Удмуртии несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в группу учеников младших классов, которые выходили из школы после уроков.

//Криминал

В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

С легким ножевым ранением шеи доставлена в городскую больницу № 26 жительница Санкт-Петербурга, прогнавшая из своей квартиры грабителя, вооруженного ножом. Инцидент произошел 27 сентября рано утром.

//Новости ADWILE

//В мире

В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

Глава Пентагона уверен, то ядерное оружие сейчас необходимо как и в годы холодной войны. И прежде всего для того, чтобы «удерживать российских и других потенциальных агрессоров» от мысли, что можно избежать возмездия.

//Криминал

В Подмосковье охранник супермаркета убил покупателя

В Подмосковье охранник супермаркета убил покупателя

Покупатель, которого охранник заподозрил в краже, скончался в больнице через несколько дней, так и не придя в сознание. Диагноз врачей при поступлении больного: разрыв селезёнки и большая кровопотеря.

//Культура

В Петербурге открылась выставка, посвященная 125-летию Осипа Мандельштама

В Петербурге открылась выставка, посвященная 125-летию Осипа Мандельштама

27 сентября отрылась выставка «Как плугом океан деля...», и неслучайно, что местом проведения стал музей Анны Андреевны Ахматовой, для которой Мандельштам был едва ли ни самым дорогим из друзей- собратьев по акмеизму.

//Общество

В Москве открылся первый "электронный" ЗАГС

В Москве открылся первый "электронный" ЗАГС

Первый ЗАГС с электронной очередью открылся 27 сентября в Москве, - новый сервис проходит тестирование в недавно открытом Шипиловском отделе ЗАГСа в ЮО столицы. Табличек на дверях нет, только номера на табло.

//Криминал

В США мужчина получил 30 лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ

В США мужчина получил 30 лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ

Житель штата Калифорния (Соединенные Штаты Америки) попытался примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и был приговорен за это к 30 годам тюрьмы.

//Политика

Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах

Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах

Первые теледебаты накануне выборов президента США между основными кандидатами - Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом – закончились победой Клинтон. Об этом свидетельствуют итоги опроса избирателей.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы

Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы

В Москве подвели итоги второй международной конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира», организованной Антиглобалистским движением России.

//Шоу-бизнес

Откровенные фото жены хоккеиста Овечкина гуляют по Интернету

Откровенные фото жены хоккеиста Овечкина гуляют по Интернету

Откровенные снимки модели Анастасии Овечкиной взбудоражили Интернет. На большинстве снимков девушка запечатлена практически обнаженной. Интересно, что фото жены Александра Овечкина произвели фурор на Западе.

//live

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

Около 80% граждан признают наличие экономического кризиса в РФ, а четверть из них уверены, что он будет продолжительным, следует из опроса «Левада-центра». Вопрос: «С этим кризисом разобрались. А каким может быть следующий?»

//Политика

Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии

Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии

США не будет обсуждать новые договоренности с РФ по Сирии до той поры, пока Москва не исполнит обещания в рамках предыдущего соглашения, предполагающие сокращение насилия в стране и обеспечение доступа гумпомощи.

//Экономика

ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний

ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний

Центральный Банк России (Центробанк, ЦБ) начал разрабатывать рекомендации для должностных лиц, которые помогут снизить риск воздействия публичных высказываний чиновников на биржевые показатели.

//Происшествия

В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО)

В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО)

Десятки китайцев и туристов, столпившихся на набережной реки Цяньтан в провинции Чжезян, окатила с головы до ног огромная приливная волна под названием бор. Аналогичный случай тут был ровно год назад.

//Новости партнеров

//Общество

Украина открыла уголовные дела против депутатов Госдумы, избранных в Крыму

Украина открыла уголовные дела против депутатов Госдумы, избранных в Крыму

В Киеве открыли уголовные дела в отношении депутатов Государственной думы, которые были избраны на территории полуострова Крым. Об этом сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Украины.

//В мире

В Польше арестован россиянин за запуск беспилотника

В Польше арестован россиянин за запуск беспилотника

В Варшаве задержали гражданина России, который запустил беспилотник над Бельведерским дворцом, где находится одна из резиденций президента Польши. Посольство России выясняет обстоятельства случившегося.

//Происшествия

В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца

В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца

В деревне Ботово в Подмосковье было найдено тело младенца. Труп был завернут в обгоревший пакет и оставлен около одного из памятников, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.

//Общество

ВКС РФ: близ крушения "Боинга" были только ПВО Украины

ВКС РФ: близ крушения "Боинга" были только ПВО Украины

Никаких неукраинских посторонних объектов в районе крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года не было, заявил на брифинге в Москве начальник Радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан.

//Общество

Здание МИД РФ лишается шпиля. На время

Здание МИД РФ лишается шпиля. На время

Здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве скоро получит новый шпиль. Основные работы по демонтажу этого элемента на знаменитой сталинской высотке уже начались.

//В мире

Порошенко прокомментировал решение комитета ЕП по безвизовому режиму

Порошенко прокомментировал решение комитета ЕП по безвизовому режиму

Президент Украины Петр Порошенко назвал лучшим подарком на день рождения результат голосования по безвизовому режиму для украинцев комитета Европарламента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

//В мире

Комитет Европарламента поддержал отмену виз для украинцев и грузин

Комитет Европарламента поддержал отмену виз для украинцев и грузин

Обещаемый два года властями Украины народу безвизовый режим всё-таки стал на шаг ближе. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за его предоставление.

//Криминал

Размещено видео, как в Татарстане из церкви похитили младенца

Размещено видео, как в Татарстане из церкви похитили младенца

У жительницы Нижнекамска украли грудного ребенка, когда она пришла в храм договориться о крещении и встала на молитву. Злоумышленницу задержали и возбудили против нее уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

//Происшествия

Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован

Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован

Суд в Москве арестовал 46-летнего гражданина Украины Александра Петрунько, облившего мочой фотографии на выставке Стерджеса. Он признан виновным в мелком хулиганстве и арестован сроком на 7 суток.

//Общество

Маркин об уходе Бастрыкина: ОБС (одна бабка сказала)

Маркин об уходе Бастрыкина: ОБС (одна бабка сказала)

Официальный представитель Седственного комитета России Владимир Маркин назвал фальшивкой информацию о подаче председателем ведомства Александром Бастрыкиным заявления об освобождении от должности.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры