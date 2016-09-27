В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

Глава Пентагона Эштон Картер уверен, то ядерное оружие сейчас также необходимо как в годы холодной войны. И прежде всего для того, чтобы «удерживать российских и других потенциальных агрессоров» от мысли, что можно избежать возмездия.

Картер обвинил Россию в бряцании ядерным оружием, а КНДР — в «ядерных и ракетных провокациях». В связи с этим его ведомство планирует потратить 108 млдрд долларов в течение ближайших пяти лет на усовершенствование своих ядерных сил.

Вашингтон намерен предожить Москве продлить еще на пять лет договор о мерах по сокращению ядерных арсеналов, известный как СНВ-3, зная, что Россия не желает идти на сокращение.

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