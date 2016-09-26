В Польше арестован россиянин за запуск беспилотника

В Варшаве задержали гражданина России, который запустил беспилотник над Бельведерским дворцом, где находится одна из резиденций президента Польши. Посольство России выясняет обстоятельства случившегося.

Молодой мужчина сидел в автомобиле Porsche Cayenne с российскими номерами на одной из центральных улиц Варшавы и управлял беспилотным летательным аппаратом над зданием канцелярии премьера Польши, президентским дворцом Бельведер и зданием Министерства обороны республики. При задержании у "шпиона" нашли российские документы.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение пунктов летного законодательства Польши.

Официальной информации о случившемся пока нет.

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