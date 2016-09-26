В Калифорнии намерены провести референдум за отделение штата от США

Движение под названием “Yes California!” намерено инициировать референдум о выходе Калифорнии из состава Соединенных Штатов. По мнению руководства организации, отделение положительным образом скажется на благосостоянии жителей штата.

Как сообщил лидер движения Луис Маринелли, он и его сторонники убеждены, что у штата есть все необходимые ресурсы, чтобы не зависеть от США, а сокращение расходов на оборону приведет к повышению уровня жизни граждан. Средства, которые ранее направлялись на поддержку агрессивной внешней политики Соединенных Штатов, после обретения независимости могут быть направлены на улучшение качества жизни калифорнийцев. По словам Маринелли, жители штата очень хорошо относятся к такой перспективе.

Для того, чтобы провести референдум, нужно собрать определенное количество подписей. Однако Маринелли убежден, что если президентом изберут Дональда Трампа, еще больше калифорнийцев поддержат инициативу выхода из состава США.

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